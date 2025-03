Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: subito il triplo con Andy Diaz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.05: Al via la prima delle due serie del pentathlon. Queste le protagniste:2 Yuliia Loban UKR 8.40 8.483 Vanessa Grimm GER 8.59 –4 Camryn Newton-Smith AUS 8.35 –5 Paulina Ligarska POL 8.43 8.436 Jingyi Liu CHN 8.72 8.727 Bianca Salming SWE 8.72 8.728 Szabina Sz?cs HUN 8.41 8.413.04: Ultima gara della sessione mattutina sono i 60 metri uomini, con in gara gli italiani Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino) e Yassin Bandaogo (Fiamme Oro). Il favorito è il britannico Jeremiah Azu, oro europeo, mentre il più esperto è l’americano Ronnie Baker, bronzo mondiale 2018.3.01: A seguire, batterie degli 800 maschili, dove l’americano Josh Hoey ha corso un impressionante 1:43.24, secondo miglior tempo di sempre. L’Italia è presente con Giovanni Lazzaro (Aeronautica).