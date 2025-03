Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Lando sesto nell’alto! Eliminati Vissa e Baffour, Diaz oro leggendario

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ORO DI ANDYIL MEDAGLIERE DEIDI13.10: Tra poco al via la seconda semifinale dei 60 piani uomini. Questi i protagonisti:1 341 Mamadou Fall SARR (SEN) 6.54 6.542 141 Xinrui DENG (CHN) 6.57 6.573 272 Yoshiki KINASHI (JPN) 6.60 6.604 251 Rikkoi BRATHWAITE (IVB) 6.52 6.615 107 Lachlan KENNEDY (AUS) 6.43 6.436 372 Ronnie BAKER (USA) 6.40 6.507 349 Chamod YODASINGHE (SRI) 6.63 6.638 159 Arthur CISSÉ (CIV) 6.53 6.6313.09: Si riprende il primo posto la canadese Mitton con 20.3613.08. Va al comando del peso donne l’olandese Schilder, campionessa europea, con 20.07, sale al terzo posto la statunitense Jackson con 19.4013.06. Vittoria per il britannico Azu con 6?52, secondo posto per il giamaicano Watson con 6?58, terzo posto per Forde con 6?59, quarto Al Balushi con 6?61.