Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Lando protagonista nell’alto! Delude Vissa, Diaz oro leggendario

LA CRONACA DELL'ORO DI ANDYIL MEDAGLIERE DEIDI10.51: Anche Richards supera 2.20 al primo tentativo, tanti errori10.49: Iniziato il salto in lungo del pentathlon. Queste le protatoniste:1 Timara Chapman USA 6.34 6.33 172 Xénia Krizsán HUN 6.41 6.09 93 Paulina Ligarska POL 6.15 6.15 304 Kate O'Connor IRL 6.27 6.27 135 Camryn Newton-Smith AUS 6.27 – 186 Célia Perron FRA 6.20 6.10 337 Vanessa Grimm GER 6.31 – 248 Jana Koš?ak CRO 6.34 6.27 509 Bianca Salming SWE 6.13 5.65 4110 Yuliia Loban UKR 6.14 5.92 3411 Taliyah Brooks USA 6.78 6.57 1412 Jingyi Liu CHN 5.88 5.88 9613 Saga Vanninen FIN 6.52 6.52 1014 Szabina Sz?cs HUN 6.42 5.99 3910.48: Va in crisi nel finale l'etiope Mesele e viene eliminata. Vince la britannica Hunter Bell con 4'09?21, seconda l'australiana Griffith con 4'09?78, record personale e terza la spagnola Guerrero con 4'09?9010.