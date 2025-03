Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Diaz inizia la finale con uno straordinario record italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21: Nessun inserimento nelle prime posizioni del triplo con gli ultimi salti, nullo il primo salto di Biasutti4.18. Peccato per Eloisa Coiro che è quarta per pochissimi centesimi, ha fatto volata all’interno l’azzurra ma è stata preceduta da tre avversarie. Vince la portoghese Silva con 2’04?44, seconda Odira con 2’04?46, terza Alemu con 2’04?48, quarta Coiro con 2’04?504.15: C’è ancora Italia in gara con Eloisa Coiro che è al via della prima batteria degli 800. Le prime 3 passano in semi. Queste le protagoniste:1 Patricia Silva POR 2:00.79 2:00.792 Wilma Nielsen SWE 2:01.27 2:01.273 Eloisa Coiro ITA 1:59.76 2:01.644 Lilian Odira KEN 2:01.24 2:01.245 Habitam Alemu ETH 1:57.86 2:00.616 Halimah Nakaayi UGA 1:58.58 –4.14: Buono il salto di Su che si inserisce al secondo posto a 17.