LIVE Atletica Mondiali indoor 2025 in DIRETTA | Diaz d’oro nel triplo! Lando sesto nell’alto Azu padrone dei 60!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ORO DI ANDYIL MEDAGLIERE DEIDI14.30: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 3.00 con la sessione notturna della seconda giornata dei. Grazie per averci seguito e buona giornata!14.29: L’Italia chiude in testa il medagliere alla fine della prima giornata assieme a Corea del Sud, Gran Bretagna, Finlandia e Canada con un oro14.27: Ancora Azu, come agli Europei! E’ partito fortissimo il britannico ed è riuscito a distendersi meglio dell’australiano Kennedy che è rimasto in gioco fino alla fine, Simobine ha vinto la sfida degli “altri” sfruttando anche gli infortuni di Baker e Benitez che è finito a terra dopo 30 metri14.26: ORO PER AZU!!! Con 6?49, argento per l’australiano Kennedy con 6?50, bronzo per Simbine con 6?54.