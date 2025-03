Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: attesa per Lando nell’alto e Baffour nei 60! Diaz oro leggendario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ORO DI ANDYIL MEDAGLIERE DEIDI11.15: La prima giornata deidi Nanchino ha già regalato la prima grande soddisfazione alla spedizione azzurra con lo splendido oro nel salto triplo di Andycon la misura di 17.80 che è il nuovo primato italiano11.13: I Campionatial coperto approdano per la prima volta in Cina, a Nanchino, dal 21 al 23 marzo, dopo le edizioni asiatiche di Maebashi 1999 (Giappone) e Doha 2010 (Qatar).11.10: Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina.6.58: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 11.30 per la seconda sessione della prima giornata di gare aidi Nanchino.