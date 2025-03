Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: ANDY DIAZ L’IMBATTIBILE! L’azzurro è oro iridato col record italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.58: Oro per, argento per il cinese Zhu, bronzo per il brasiliano Dos Santos5.57: Solo la rincorsa perche non riesce a saltare. L’oroè il suo! Oro europeo e oro mondiale per l’allievo di Fabrizio Donato nel giro di due settimane5.56: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ! Non si migliora in cinese Zhu e dunque il primo oro del Mondiale è5.55. Sui blocchi i protagonisti della prima batteria dei 60 piani. I primi due più gli 8 migliori tempi in semifinale. I protagonisti:2 Favoris Muzrapov TJK 6.73 6.763 Xinrui Deng CHN 6.57 6.574 Aayush Kunwar NEP 7.02 7.295 Andrew Robertson GBR 6.54 6.556 Akani Simbine RSA 6.53 6.577 Ján Volko SVK 6.55 6.678 Norris Spike CAN 6.65 6.655.55: Corto il salto di Dos Santos, che è bronzo con 17.