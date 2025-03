Latuafonte.com - Little Siberia come finisce: spiegazione finale e del film

Leggi su Latuafonte.com

Dal 21 marzo 2025 è disponibile su Netflix. Si tratta di unfinlandese diretto da Dome Karukoski e tratto dall’omonimo romanzo di Antti Tuomainen. La trama ruota intorno alla fede di un pastore, che viene stravolta quando un meteorite atterra nella cittadina in cui vive, in Finlandia. Si scatena il caos e i crimini aumentano sempre di più. Sono due le domande a cui viene data una risposta nel. Chi stava cercando di rubare il meteorite? Com’è rimasta incinta Krista?: riassunto trama deldi NetflixLeggi anche: Happy Face storia vera: significato nome, vittime, Melissa Moore oggiLeggi anche: Fino alla finedeldi MuccinoNella trama delsu Netflix, nella città della Finlandia, Hurmevaara, atterra improvvisamente un meteorite dentro l’auto di Tarvainen, un ex pilota di rally.