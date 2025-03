Liternum | necropoli romana svela i segreti di un gladiatore e della vita antica

Leggi su Ildenaro.it

Nel comprensorio dell’, a poca distanza dal Foro e dall’Anfiteatrocolonia, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli), è attualmente in corso di scavo, sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo responsabile del territorio, la dottoressa Simona Formola, una vasta area di, estesa per oltre 150 mq, in una zona già sottoposta a tutela da vincolo ministeriale diretto. Sono stati attualmente messi in luce due recinti funerari, che recano ancora in posto estesi lacerti di d’intonaco di rivestimento di colore bianco, con una fase di decorazione più recente in rosso, separati da uno spazio chiuso, ed un pozzo in muratura molto profondo, presente verosimilmente per ragioni cultuali. Uno dei recinti conserva al centro un mausoleo quadrangolare in opera reticolata di?cubilia?in tufo grigio di 3 m per lato, rasato in superficie, con nicchie intonacate lungo i lati per ospitare urne cinerarie.