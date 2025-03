Ilgiornaleditalia.it - L'Italia Under 21 beffata nel finale, vince l'Olanda 2-1

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Acciuffato il pari col rigore di Sebastiano Esposito, gli azzurrini cadono nelanche se gli Orange erano in 9. VENEZIA - Una beffa grande, che dovrà far riflettere l'21 in vista degli Europei di giugno. Al "Penzo" di Venezia gli azzurrini perdono 2-1 contro un'rimasta in n