Laverita.info - L’Italia si fa rimontare dalla Germania

A San Siro, nell’andata dei quarti di finale della Nations League, finisce 1-2. I tedeschi ribaltano con Kleindienst e Goretzka il vantaggio del primo tempo firmato da Tonali. Per andare alle final four e sperare in un buon sorteggio in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, agli azzurri servirà compiere l’impresa domenica a Dortmund.