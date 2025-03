Ilnapolista.it - L’Italia perde anche Cambiaso, non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia

Andreaha lasciato il ritiro della Nazionale italiana poiché non èlascia il ritiro della NazionaleL’esterno della Juventus non aveva disputato il match di andata ieri contro la Germania di Nations League, ma il ct Luciano Spalletti sperava potesse tornare disponibile per la partita di ritorno di domenica.Così non sarà e, insieme a Riccardo Calafiori, è tornatoluisua squadra base per ulteriori accertamenti fisici.L’account ufficiale delsu X riporta:Andrealascia il ritiro della Nazionale. Il difensore, arrivato domenica scorsa in ritiro con un traumasinistra, non ha recuperato completamente e proseguirà le cure del caso presso il club di appartenenza. Andrea #lascia il ritiro della Nazionale.