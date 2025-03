Movieplayer.it - L'Italia delle serie tv e l'importanza delle location

Leggi su Movieplayer.it

Un excursus tra le regioni per riscoprire il nostro Paese attraverso la lente della serialità: ecco l'idea alla base del libro di Giorgia Di Stefano. Ma dove hanno girato questatv? Quante volte ci siamo fatti questa domanda, magari nell'ottica di un viaggio per potervi unire un giro tra i luoghi iconici che ci hanno accompagnato per un determinato numero di stagioni. Di solito il passo successivo è cercare su internet informazioni più precise e tour già esistenti è prenotabili, ma non sempre c'è quest'opzione. Giorgia Di Stefano, autrice, redattrice e copywriter, esperta di cultura pop, cineturismo e serialità televisiva, ha pensato di venire incontro ai bisogni dei fan: dopo il successo del suo primo libro New York Trip - Storie, strade,tv .