Ilrestodelcarlino.it - Liquidazione ex Saga, la cassa è confermata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’obiettivo – per parafrasare il titolo del libro del sindacalista Fiom Primo Sacchetti – è evitare che per l’exCoffee si prospetti una ’nuova scalata dell’Everest in ciabatte’. Ieri c’è stata una nuova riunione tecnica sullaintegrazione,per qualche altro mese, e un aggiornamento al 31 marzo per il tavolo di crisi vero e proprio con la Regione e tutti gli attori interessati al caso Gaggio tech. In questo ’limbo’ per l’azienda che oggi si occupa prevalentemente di lavorazione di lamiera, dopo lo choc della messa indecisa dal socio di maggioranza Alessandro Triulzi della Tecnostamp, arriva una prima schiarita. La Minifaber di Raffaello Melocchi, socio di minoranza dell’azienda, conferma, infatti, la sua disponibilità a continuare l’attività. Da qui, come emerso dal tavolo tecnico, Minifaber procederà con l’affitto di un ramo d’azienda per 12 mesi.