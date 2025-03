L’inviato è lui Isola dei Famosi l’ex Grande Fratello vola in Honduras La soffiata è certa

Leggi su Caffeinamagazine.it

La nuova edizione de L’deiè ormai alle porte e i fan del reality stanno aspettando concuriosità di scoprire tutte le novità. Dopo l’annuncio ufficiale della conduttrice, ora è saltato fuori anche il nome del nuovo inviato che prenderà il posto di Alvin. Qualche giorno fa, Mediaset aveva ufficializzato Veronica Gentile come conduttrice, giornalista e conduttrice di Le Iene, molto apprezzata per la conduzione di programmi di cronaca ma che non sembra avere il plauso del pubblico dell’. L’dei, infatti, è un programma molto diverso da quelli condotti dalla Gentile, e in molti avrebbero voluto nuovamente al timone Ilary Blasi, nota per il suo modo di condurre molto alla mano e per molti ‘trash’ cosa che comunque non guasta in un programma come l’