L’Inter dice no al razzismo! Visita speciale con Zanetti in prima fila

si mette, come sempre, inper combattere il. Nella giornata mondiale contro questo fenomeno, il club nerazzurro ha avviato un’iniziativa insieme a Lega e CSI. Javiercapo. CONTRO IL– Anche quest’annosi schiera al fianco di Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano per la Philadelphia Junior Cup, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato ai ragazzi degli oratori delle città delle squadre di Serie A, organizzando per i ragazzi unain occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo. L’iniziativa, allaedizione in collaborazione con Philadelphia, si inserisce nel quadro della campagna Keep Racism Out, promossa dalla Lega in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), e si propone non solo come un percorso sportivo ma anche come un importante progetto di sensibilizzazione contro ile la discriminazione.