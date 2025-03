Inter-news.it - L’Inter dal Monza all’Atalanta può aver cambiato il suo futuro

Leggi su Inter-news.it

La settimana prima della sosta può rappresentare una svolta decisiva per. Tra, Feyenoord e Atalanta gli uomini di Inzaghi hanno infatti dimostrato una nuova mentalità.SETTIMANA CHIAVE –, Feyenoord, Atalanta. Possono sembrare tre partite qualunque, ma il peso specifico dell’ultima settimana nerazzurra prima della sosta è andato ben al di là dei semplici nomi. Nomi che, in ogni caso, vedevano il ritorno degli ottavi di Champions League e uno scontro al vertice di Serie A da affrontare in trasferta. Incroci non proprio banali. L’importanza di quello che si è visto in campo però va lo stesso oltre. Anche oltre le tre vittorie ottenute.SEGNALI DI CAMBIAMENTO –infatti in tutta la stagione ha mostrato un ben chiaro limite di approccio e gestione delle partite. Un problema ammesso da Mkhitaryan post Juventus-Inter, che ha compromesso certi risultati nel corso della stagione.