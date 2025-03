Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. Firenze Ovest ospite della Canottieri Firenze

Una splendida giornata trascorsa presso la Societàdi. In grande evidenza gli atleti e le atletePallavolo, società che si sta dedicando anche ad attività non soltanto inerenti il puro e semplice aspetto sportivo ed agonistico che rimane fondamentale, ma anche a quello sociale e aggregativo. "Tante le tematiche che vorremmo mettere in risalto - afferma il presidentePallavolo, Roberto Pitti -.mettere in evidenza. La giornata passata presso ladirimarrà nella mente e nel cuore di tutti i nostri tesserati presenti. Questo grazie all’invito e alla collaborazione con ladel presidente Michele Nannelli. Abbiamo sviluppato l’attività di ‘team building’ delle varie squadre e categorie del nostro sodalizio per ampliare il raggio d’azione, anche non inerente la specifica preparazione atletica, di allenamento e agonistica".