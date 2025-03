Ilrestodelcarlino.it - Linguistico in piazza: "llaria Alpi eroina del giornalismo"

Liceoal gran completo indel Popolo, con gli studenti, il dirigente Francesco Postiglione e i docenti che hanno celebrato ieri mattina Ilaria, a cui il liceo è intitolato, la giornalista Rai trucidata a Mogadiscio trentun anni fa nell’esercizio della sua professione. Il corteo ha inteso onorare tutti i giornalisti e giornaliste che, rischiando la propria vita, continuano a esercitare il mestiere con indipendenza e serietà. Indel Popolo hanno preso la parola i cinque studenti rappresentanti d’istituto. Ha poi preso la parola l’assessora alla scuola Elena Baredi, intervenuta in rappresentanza dell’amministrazione comunale insieme al presidente del consiglio comunale Filippo Rossini. "Iniziative come queste – ha osservato l’assessora – stimolano una riflessione profonda su tematiche fondamentali: la libera professione, il libero pensiero, e il ruolo della donna nella nostra società, al di là della cultura e del paese in cui vive e lavora.