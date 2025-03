Linee-up della Nations League confermate mentre gli scozzesi cercano la lega un luogo

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 20:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:La Scozia è ad Atene per la prima tappa dei play-offlorogiocano per un posto nella parte superiore.I vincitori su due gambe saranno in campionato la prossima voltagliaffrontano la Grecia per la prima volta in quasi 30 anni.La Scozia è senza il sospeso Ryan Christie e i feriti Ben Doak e Lyndon Dykes. Ecco come si allineano:Notiziesquadra scozzeseÈ un XI potente ed esperto per glisulla strada,l’ex attaccante di Southampton Che Adams ritorna in attacco.Il duo del Napoli Scott McTominay e Billy Gilmour si colno nel mezzoil veterano Craig Gordon è in porta. La nuova chiamata George Hirstcittà di Ipswich è in panchina.