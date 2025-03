Iltempo.it - Linea Italia sui migranti: mezza Europa è con Meloni. Le regole sui rimpatri

Un tema rilevante sul tavolo del Consiglio Europeo è stato il contrasto all'immigrazione clandestina. L'Unione ha ormai da tempo adottato una prospettiva che, prendendo molto spunto dallana, mira a prevenire i flussi irregolari e ad alleggerire il peso sui Paesi d'arrivo, attraverso l'esternalizzazione dell'esame delle domande per i richiedenti asilo. Ieri, a margine del consiglio, Giorgiaha sottoto che «nelle conclusioni del Consiglio si fa riferimento alla lettera inviata dalla presidente Ursula von der Leyen, come sempre accade prima dei Consigli europei, questa lettera in particolare fa riferimento al nuovo regolamento sui. È un documento che abbiamo sostenuto e che sosteniamo con forza». La premier ha aggiunto inoltre che il regolamento «prevede, tra le altre cose, anche hub nei paesi terzi per processare le richieste di asilo, quindi qualcosa che segue il lavoro che l'ha avviato con il protocollo-Albania.