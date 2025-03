Secoloditalia.it - L’indignometro della sinistra: la ridicola gara a chi è più «disgustato» da Meloni su Ventotene

Leggi su Secoloditalia.it

Non solo i parlamentari, che pure non si sono fatti parlare dietro quanto a reazioni sdegnate e scomposte oggi sintetizzate nel «provo disgusto» affidato da Matteo Renzi a un’intervista al CorriereSera, nella quale per lo meno non ha ritirato fuori il caro, vecchio «first reaction, shock!». Sul caso “Manifesto di” anche giornalisti e intellettuali d’area hanno avuto poderosi attacchi di bile, come del resto era prevedibile. Nel secondo giorno di “allarme democratico” sui giornali continuano le doglianze e, insieme, i tentativi di mettere un qualche panno addosso allo spirito di, diventato un «re nudo», come fatto notare da alcuni, semplicemente con la lettura da parte del premier di alcuni passi del Manifesto. Un’impresa per la quale sono scesi in campo i pesi massimi.