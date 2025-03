Lanazione.it - L'inaugurazione nido d’infanzia Arcobaleno di Ambra

Arezzo, 21 marzo 2025 –d’ infanziadisabato 22 marzo – ore 10,00 Sabato 22 marzo sarà inaugurato ufficialmente il, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Componente della terza commissione sanità della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, del Sindaco di Bucine Paolo Nannini, del Presidente della Cooperativa Koinè Elena Gatteschi. Il servizio, collocato all’interno dello Spazio polifunzionale per le famiglie, è stato realizzato con risorse PNRR ed è situato nell’area adiacente alla Scuola d’ infanzia “Caramella” in un’ottica di continuità educativa ed è rivolto a bambini da 6 a 36 mesi. Ilè stato aperto a settembre 2024 e per l’a.e. 2024/2025 sono già iscritti 18 bambini, il numero massimo che attualmente può ospitare la struttura.