Quotidiano.net - L’imposizione ai cittadini delle regioni annesse:: "Fate il passaporto russo o lasciate il Paese"

"Iucraini che soggiornano illegalmente in Russia devono legalizzare il loro soggiorno o lasciare ilentro il 10 settembre". Lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. Il riferimento è agli ucraini che vivono nelleoccupate dalle armate di Putin dopo l’invasione del 2022 e in Crimea che si trovano davanti a una scelta: diventare russi o andarsene. "Iucraini che si trovano nella Federazione Russa e non hanno motivi legali per risiedervi, sono tenuti a lasciare la Federazione Russa o a regolare lo status giuridico entro il 10 settembre 2025 compreso", si legge nel decreto pubblicato dall’agenzia russa. Questo si applica anche e soprattutto alle cosiddette ‘nuoverusse’, vale a dire le quattroucraine e la Crimeae non completamente controllate da Mosca.