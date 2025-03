Lanazione.it - L’impegno nel sociale: "Abitare la notte". Quando dal buio arriva un raggio di luce

Leggi su Lanazione.it

la". No, non è lo slogan di chi fa le ore piccole per divertimento, ma il nome di un progetto di solidarietà per gli "invisibili" del territorio. I clochard, per dirla in un modo che forse disturba meno il quieto vivere delle coscienze. Ma non è il "titolo" che può cambiare il contenuto del libro che contiene le storie non scritte delle loro vite. Certo, qualcuno quella vita se l’è scelta, ma per tanti – la maggioranza – in quella vita ci è precipitato e il fondo è talmente in basso che risalire con le proprie forze non è possibile. Esei laggiù è già tanto, se dal vivere riesci a sopravvivere. "la" è il progetto nato da poco più di un anno grazie all’iniziativa di Caritas e che ha fatto mettere in rete Cisom, Associazione Isaia, Azione Cattolica, Ceis i cui volontari portano conforto a chi si trova in quegli abissi, a chi arranca, a di chi non ha avuto la capacità di reagire alle batoste della vita, a chi ha scelto un’esistenza disordinata, a chi è rimasto solo.