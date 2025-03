Glieroidelcalcio.com - Lido Vieri: “Sono un vecchio Cuore Granata. Messico? Non ci volevo andare”

, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera. Questi alcuni estrattiGli estratti dell’intervista aSe guarda indietro cosa vede?“Torino, Milano, Pistoia, viaggi e passaggi, un po’ di Nazionale, ancora Torino e altri viaggi. Una vita fra i pali, si dice così? E pensare chediventato portiere per caso. Giocavo nella Venturina, a dieci chilometri da casa mia, andavo agli allenamenti a piedi. Poi il dottor Biagi, il farmacista del paese che era il presidente della società, mi segnalò al Torino. Incontrò in una trattoria un dirigente, feci un provino. A 14 anni ero nelle giovanili, a 19, nel 1958, esordisco in A”.Cosa ricorda?“Un derby, piemontese, con l’Alessandria. Sei a uno!Il nostro allenatore era Federico Allasio, ilpapà della bellissima attrice Marisa.