Calcionews24.com - Lido Vieri: «Ho vinto lo scudetto con l’Inter, ma il mio cuore è granata, ho pianto quando sono andato via dal Toro. I portieri si dividono in freddi e caldi…»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex portiere di Torino e Interha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso la sua carriera. Le parole Nato nel 1939,è stato uno deipiù forti in un’epoca nella quale davanti aveva nomi come Dino Zoff e Ricky Albertosi. Cresciuto nel, halo .