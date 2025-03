Thesocialpost.it - Licia Ronzulli, il fuorionda in Senato: “Non me ne frega un c**** di quello che pensa Renzi”

I microfoni di Palazzo Madama hanno catturato un commento acceso della vicepresidente del, durante una seduta d’Aula. «Non me neundiche», avrebbe detto mentre presiedeva i lavori.Leggi anche: Ventotene, nuovo scontro in, la presidente di turno: “Non siamo allo stadio”Pochi istanti dopo,ha corretto il tiro, rivolgendosi all’Aula con parole più istituzionali: «Sì, sì, non mi interessacheilre».La reazione dell’opposizioneIl video della scena è stato rilanciato sui social da Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, con un post critico su X. «È questo il linguaggio con cui la vicepresidente del(Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione? Al tempo delle influencer ormai ilè il bar dello sport di persone mediocri e volgari.