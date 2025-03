Lanotiziagiornale.it - L’ex Ilva finirà nelle mani degli azeri

L’Italia punta sulla cordata azera per il rilancio del. I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia hanno trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy una richiesta di autorizzazione per avviare una negoziazione in via preferenziale con il consorzio azero guidato da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC. Una decisione che era stata preannunciata dal ministro Adolfo Urso nella mattinata di ieri e che è “maturata al termine di un’attenta e approfondita analisi delle offerte di rilancio pervenute”.Ex, per il rilancio si punta sul consorzio azeroIl processo di selezione ha tenuto conto della “solidità finanziaria dei candidati”, della “sostenibilità industriale” delle proposte e dei “benefici in termini di occupazione e per le comunità locali”.