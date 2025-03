L’ex comandante dei carabinieri di Prato indagato per peculato d’uso e truffa aggravata

Leggi su Corrieretoscano.it

– Trenel mirino della procura diguidata da Luca Tescaroli. Le accuse, da verificare poi nelle aule di tribunale, vanno dalalla, dal falso ideologico alla violazione del segreto. Concluse le indagini preliminari nei confronti di un ufficiale dell’Arma, già arrestato nel 2024, e di un luogotenente dell’arma dei, il primo che ha ricoperto l’incarico didella compagnia deidi, il secondo attualmente in servizio a, con incarico di comando.A loro carico sono state individuate dalla procura plurime condotte di, die di falso ideologico, commesse a, tra l’ottobre 2023 e il giugno 2024. Nei confronti del primo, che attualmente non risulta in servizio, è emerso l’utilizzo di automezzi per esigenze dei propri familiari, incontrare imprenditori cinesi fuori dalle esigenze di servizio, raccogliere regalie da parte di titolari di aziende vinicole, nonché la predisposizione di atti falsi per giustificare indebiti allontanamenti per esigenze private dalla sede di lavoro, con l’impiego di automezzi di servizio.