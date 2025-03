Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton lascia senza parole il paddock di Formula 1: a chi chiede un selfie | Guarda

Incredibile ma vero, anche un otto volte iridato puòre una un rookie appena sbarcato. Stiamo parlando di, fresco di pole nella Sprint Qualyfing del GP di Cina, che in Australia, al via di Mondiale ha chiesto una foto a Isack Hadjar, il pilota della Racing Bulls, nel momento in cui i piloti giravano sul bus scoperto per salutare i tifosi, come normalmente si fa un paio di ore prima dell'inizio di gara, la domenica. Una scena non consueta che ha destato molta curiosità, soprattutto perché apparentemente tra i due non esiste alcun legame. Hadjar in passato non ha mai nascosto che il suo grande idolo fin da bambino è stato proprio quel, che in occasione del GP d'Australia si è trovato per la prima volta di fronte a lui come avversario. Secondo quanto raccontato da, in un'intervista rita alla vigilia del GP della Cina, è stato proprio l'inglese a proporre ilal più giovane collega: “Innanzitutto, non mi ha chiesto un, gli ho chiesto io di farci un— le sue—.