L’Europa e Ventotene Casini | Un patrimonio di tutti

Bologna, 21 marzo 2025 – a margine della presentazione del libro Il terzino e il Duce di Alessandro Fulloni (ed. Solferino), dedicato alla figura di Eraldo Monzeglio – leggenda del Bologna degli anni Trenta, due volte campione del mondo e personaggio enigmatico nel rapporto tra fascismo e Resistenza – il senatore Pier Ferdinando Casini e Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori, si sono espressi anche su alcuni temi di attualità. Casini ha affrontato la recente polemica sul Manifesto di Ventotene: "Va contestualizzato nel momento in cui fu scritto, nel 1941 e, nonostante alcune parti siano state superate dagli stessi autori, resta un punto di riferimento per gli europeisti di ogni orientamento e rappresenta un patrimonio comune da rispettare".