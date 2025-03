Cultweb.it - L’ESA cerca volontari per dormire sull’acqua: la paga? 5.000 euro

L’Agenzia Spazialepea (ESA) è alla ridi ventiper un esperimento unico:su un letto d’acqua per un periodo prolungato. Questa riè parte di uno studio che mira a comprendere meglio gli effetti della microgravità sul corpo umano, dati fondamentali per la preparazione degli astronauti alle missioni spaziali di lunga durata.Il test prevede che i partecipanti trascorrano 21 giorni in una struttura specializzata (la Medes del Toulouse University Hospital), dieci dei quali sdraiati su un letto inclinato di 6 gradi, con la testa più in basso rispetto ai piedi. Gli altri 10, invece, resteranno ammollo, protetti da un lenzuolo impermeabile. Tutto questo per riprodurre alcune condizioni dell’assenza di peso.L’obiettivo è osservare come il corpo umano si adatta alla ridotta pressione gravitazionale e sviluppare contromisure per mitigare i suoi effetti negativi, come la perdita di massa muscolare e ossea.