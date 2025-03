Liberoquotidiano.it - L'Eredità, miracolo all'ultimo respiro: l'illuminazione di Gabriele sconvolge il pubblico. E dopo i titoli di coda...

Rieccoci qua, sempre a L', il gioco delle parole, dei loro legami e della ghigliottina, il regno in cui opera Marco Liorni, su Rai 1. Qui parliamo della puntata del quiz di giovedì 20 marzo, puntata in cui, campione in carica, si aggiudica una clamorosa vittoria paria a 75mila euro al gioco finale.una serie di manche avvincenti, insomma la puntata è stata di quelle frizzantine, si arriva al Triello, dove i protagonisti erano Sophia,e Francesca, con quest'ultima che si è fermata a un passo dal penatto della trasmissione. Ai 100 secondi - una sorta di semifinale -si sono ritrovati ancora una volta Sophia e, ma è stato il campione in carica ad avere la meglio, guadagnandosi l'accesso alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 150mila euro.