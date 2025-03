Movieplayer.it - L’Eredità: la parola della Ghigliottina, quanto ha vinto il campione nella puntata del 20 marzo 2025

Leggi su Movieplayer.it

Ladel 20de L'Eredità si è conclusa con una vincita da parte delin carica. Ecco tutti i dettagli. Una nuovade L'Eredità è andata in onda giovedì 20alle 18.40 su Rai 1. Marco Liorni, presentatore del game show, ha salutato ilGabrieleprovincia di Massa-Carrara, impiegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tra gli sfidanti, gioca Bianca, camerieraprovincia di Arezzo. E poi, Filippo di Treviso, studente di Scienze Motorie. Un altro sfidanteè Alessio, Energy Manager di Grosseto. Infine, una nuova concorrente è Asiaprovincia di Macerata, studentessa in ScienzeFormazione Primaria. Inizia il primo gioco, il C'è o non c'è, che conduce alla sfida tra .