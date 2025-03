Amica.it - Leonardo Di Caprio quasi irriconoscibile nelle prime immagini del nuovo film

Leggi su Amica.it

A sorpresa, Warner Bros. Pictures ha diffuso il primo teaser di One Battle After Another, l’attesodi Paul Thomas Anderson con protagonista, tra gli altri,Di. E l’attore cinquantenne, noto per la sua disposizione a trasformarsi radicalmente per i ruoli, anche questa volta è.Nel teaser, poco più di 20 secondi, Dicompare con baffi e capelli spettinati, l’aria invecchiata e indurita. Poco si intuisce della trama, se non che ci attendono sparatorie e adrenalina. Il, che uscirà a fine settembre, conta su un cast stellare: oltre a Dici sono Regina Hall, Alana Haim, Sean Penn, Benicio Del Toro, Wood Harris e Teyana Taylor.La trama deldiDiA oggi poco o nulla si sa della trama, se non una stringata sinossi: «Quando il loro malvagio nemico riemerge dopo 16 anni, un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce per salvare la figlia di una delle loro».