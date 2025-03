Panorama.it - L'Egitto pronto ad accogliere temporaneamente fino a mezzo milione di abitanti di Gaza

Questa mattina il quotidiano libanese Al Akhbar, affiliato al gruppo terroristico Hezbollah, scrive che il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi avrebbe recentemente annunciato, durante i vertici dei Paesi arabi, la disponibilità dell’addidi. Questi verrebbero ospitati in una città appositamente creata nel nord del Sinai. Secondo il rapporto – che non ha ancora ricevuto conferme ufficiali – la decisione comporterebbe l’apertura della frontiera egiziana per consentire ai cittadini didi lasciare volontariamente il territorio. Inoltre, il documento evidenzia le preoccupazioni della Giordania, che ha espresso la volontà di assistere i rifugiati palestinesi, ma solo le famiglie dei feriti e per un periodo di tempo limitato.