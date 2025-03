Sololaroma.it - Lecce, allenamento senza i nazionali in vista della Roma: le info per il settore ospiti

Alla ripresa dei campionati dopo la sosta per le, lasarà ospite delal Via del Mare, nel match in programma sabato 29 marzo alle 20:45, valido per la trentesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a proseguire la corsa per il quarto posto, ma dovranno farloPaulo Dybala, out fino al terminestagione. La seduta didelIlsi è allenato in mattinata indel match contro la. Questo il report pubblicato dal club salentino: “Squadra in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta diagli ordini di mister Giampaolo. Assenti i giallorossi convocati dalle rispettive: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Krstovi? e Ramadani. Per la giornata di domani è in programma unmattutino sempre ad Acaya“.