Calcionews24.com - Leao, tifosi rossoneri preoccupati per il suo futuro. Quelle tre squadre vogliono l’attaccante del Milan

Leggi su Calcionews24.com

, quale sarà ildeldella prossima stagione? Ben tre destinazioni per il fuoriclasse rossonero Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercatoe soprattutto ildi Rafael: giocatore che ha fatto tanto discutere soprattutto per quanto riguarda la prossima .