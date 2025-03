Juventusnews24.com - Leali torna indietro nel tempo: «Quando ero alla Juventus mi manca questo. Io prossimo Buffon? Ho sempre cercato di…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, portieri del Genoa, ha parlato della sua parentesiJuve: tra il sognoattuale di diventaree unanza.Nicolaè stato intervistato ai microfoni di Radio Serie A e ha parlato del suo periodo trascorsoJuve. Ecco le parole del portiere del Genoa.PAROLE – «Pensano sia il? Io hodi impegnarmi al massimo, ma non so cosa pensano gli altri.ho giocato con regolarità in una squadra, sono migliorato tanto perché ho potuto lavorare con costanza. Ho imparato a conoscere meglio me stesso, emi è servito molto.ero, senza accorgermene, non avevo più uno scopo chiaro».Leggi sunews24.com