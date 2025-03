Lopinionista.it - Le visioni geometriche di Franca Fabrizio, tra realtà parallele e interpretazioni surreali

Leggi su Lopinionista.it

L’eclettismo espressivo appartiene a tutti quei creativi per cui misurarsi con linguaggi diversi e a volte persino contrastanti, equivale a soddisfare l’esigenza sperimentatrice e curiosa appartenente alla loro indole, a quel dinamismo mentale e comportamentale in virtù del quale non potrebbero restare fermi all’interno del medesimo approccio o linguaggio stilistico. Ed è spesso esattamente grazie a questo loro spaziare all’interno delle varie sfaccettature interpretative dell’arte che riescono a dar vita a qualcosa di nuovo, a inedite mescolanze e interazioni di linee guida di movimenti che nel passato erano rimasti decisamente separati gli uni dagli altri.è un’artista fuori dagli schemi, irriverente e a volte anticonformista, personalità la sua che le permette di dar vita a una serie di tele in cui lascia emergere al contempo il mondo irreale del sogno e quello fantastico di una dimensione parallela in cui l’osservatore, così come l’autrice stessa, è chiamato a immergersi per studiarne ogni singolo dettaglio.