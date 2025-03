It.insideover.com - Le tifoserie per Gaza: cartellino rosso al genocidio dei palestinesi

Decine die di club di calcio in giro per il mondo, nell’ultimo mese, hanno riportato in primo piano un tema che la FIFA sta cercando di fare dimenticare: l’esclusione di Israele dal calcio internazionale. Mentre sono riprese le violenze in Palestina, con i nuovi attacchi adi questi giorni, una parte del mondo del pallone sta cercando di tenere alta l’attenzione negli stadi e non solo: si tratta della campagna Show Israel the Red Card, alla quale si sono uniti diversi gruppi di tifosi e società anche in Italia.L’iniziativa è stata lanciata il 12 febbraio scorso durante una gara di Champions League dai Bhoys del Celtic di Glasgow, la cui tifoseria è da sempre attiva in favore della causa palestinese. A partire da quello striscione, che recitava “Kick Genocide Out of Football”, altri gruppi ultras hanno iniziato a unirsi alla protesta, generalmente sventolando bandiereo esponendo scritte come “Show Israel the Red Card” e mostrando dei grossi cartellini rossi.