Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 21 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212025 Ariete Buon compleanno! Una Luna ottimista apre il mese zodiacale e forma un aspetto con Venere e Mercurio, potreste ottenere subito qualche vantaggio, protezione, aiuto. A lei dovete confidare i vostri segreti e speranze d'amore. Siete ben visibili nel lavoro, qualcuno esprime stima per voi, qualcun altro critica - è il destino delle persone di successo. Marte prevede lotte di potere, la caduta di qualcuno sarà la vostra vittoria. La vostra vita è là dove sono battaglie, eventi importanti in famiglia. Toro La vita fiorisce sotto la protezione delle, tutte positive anche per la vostra attività, in particolare per le professioni che mettono in contatto con la gente.