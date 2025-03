Ilrestodelcarlino.it - Le sfide di Pesaro. Tra industria e turismo, una città di provincia diventata grande

“Guardi che lo dico al Carlino”. Atanti problemi si sono risolti così, con quell’avvertimento nemmeno troppo bonario che ha messo di fronte ad un bivio decine di politici, assessori e addetti agli sportelli più vari: fare uno sforzo in più per risolvere il problema del cittadino che avevano di fronte o finire sul giornale. Il giornale, appunto: qui molti lo chiamano ancora così quando arrivano dall’edicolante: “Mi dia il giornale”, non serve dire altro per chiedere il Carlino. Un difensore civico ante litteram, insomma, con la differenza che rispetto a un difensore civico vero non serve nemmeno prendere appuntamento: basta una telefonata o meglio ancora basta andare direttamente in redazione, in quel comodissimo piano terra circondato da vetrate che sono un invito ad entrare: prego, lo dica al Carlino.