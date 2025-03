Arezzonotizie.it - Le prossime variazioni a traffico e sosta: ecco cosa cambia in città

La “Corsa dell’acqua” con partenza dal potabilizzatore in località Buon Riposo e arrivo nei pressi della sede di Nuove Acque comporterà domenica 23 marzo dalle 7 alle 13 i divieti di transito e dicon rimozione in via Ernesto Rossi tra il civico 21 e l’intersezione con via Piero Gobetti.