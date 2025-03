Sport.quotidiano.net - Le prospettive dei rossoblù. A Marco Falso il premio nazionale “Maurizio Mattei“: "Un uomo speciale e anche un talent scout»

CIVITANOVA"Il Teramo è fortissimo e non si è rassegnato al secondo posto, ma questa Civitanovese è una squadra completa in tutti i reparti e può fare bene". È quanto afferma Domenico Izzotti, ex allenatore delle due formazioni che domenica alle 14.30 si sfideranno al Polisportivo. "Una partita – giudica Izzotti – delicata per entrambi. Comunque tiferò Civitanovese,per l’amicizia che mi lega al ds Claudio Cicchi. Quando vengo al Polisportivo sono sempre ben accolto e questo mi fa molto piacere". Il team, quartultimo a quota 29, dovrà vedersela con i biancorossi, secondi a -9 lunghezze dalla capolista Samb. "La vittoria sarebbe l’ideale, ma – analizza l’ex tecnico –il pareggio non sarebbe drammatico considerando la forza dell’avversario. I biancorossi, invece, penseranno soltanto ai tre punti dato che proveranno fino all’ultimo ad insidiare la Samb".