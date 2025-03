Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

21 marzo 2025- Musica in rotazione suscelta da Luca Demar. 1. Mahmood – “Sottomarini” Lo abbiamo lasciato sul palco di Sanremo e ci ha fatto sognare con la sua performance poco più di un mese fa. Adesso, con questa nuova hit, ci riporta nel suo mondo musicale. Testo e musica coinvolgente per ritrovare il Mahmood in splendida forma creativa. 2. Ava Max – “Lost Your Faith” Si balla con Ava Max in questo inizio di primavera. Le sonorità fresche e frizzanti ritornato in questa hit. Il brano si presta per essere ascoltato nel corso di una passeggiata sul mare in pieno pomeriggio. Sarete rigenerati dalla musica e dall’atmosfera. 3. Joan Thiele – “Eco” Una delle voce emergenti da questa edizione di Sanremo. Raffinata e glamour, Joan Thiele ci offre la sua musica da atmosfera.