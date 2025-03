Ilgiorno.it - Le piste di Madesimo senza barriere. Con il dualski tutti possono sciare

si può:diventa più inclusiva con il, l’attrezzatura pensata per permettere alle persone con disabilità di vivere l’emozione dello sci in sicurezza. L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Mondo che Vorrei, ha trovato il partner ideale nel Consorzio turistico di, che ha sostenuto il progetto per favorire l’inclusione e l’accessibilità, dando ala possibilità di scivolare sulledella Skiarea Valchiavenna. Composto da una seduta ergonomica montata su due sci paralleli, donati dall’azienda Blossom Skis, ilè progettato per consentire alle persone con disabilità di, con il supporto di un accompagnatore qualificato. Stabile e di facile manovrabilità, permette di affrontare le discese in modo fluido, grazie a un sistema di ammortizzazione e alla guida dell’istruttore.