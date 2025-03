Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Italia-Germania: Politano ispirato, Calafiori va ko. Bastoni serata no

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 21 marzo 2025 – Ecco ledi: DONNARUMMA 5,5. Smanaccia con tempismo e coraggio più di un pallone ma s’inchina sulla capocciata di Kleindiest. DI LORENZO 5,5. Primo tempo con alto livello di concentrazione, ma anche lui ha responsabilità sul gol dell’1-1.5. Fatica nelle “tonnare” in area, prova ne sono i due gol.6. Concede poco a Sanè prima e Amiri dopo. Esce infortunato.6,5. Puntuale l’assist per Tonali, delizioso quello per Kean. Cala nella ripresa. BARELLA 6. Innesca l’azione del vantaggio con una splendida verticalizzazione, tanto generoso quanto precipitoso in altre ripartenze. Ma inseguire Musiala richiede un dispendio di energie. ROVELLA 6. Partita di enorme sacrificio, il dirimpettaio Goretzka ha grande qualità e lo costringe ad abbassarsi.