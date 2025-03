Movieplayer.it - Le onde del passato, l'ultima puntata della serie con Anna Valle stasera su Canale 5: le anticipazioni

Nell'de Ledel, lacon, Irene Ferri e Giorgio Marchesi,su5, le due protagoniste sono finalmente a un passo dalla verità.su5, alle 21:30, arriva l'de Ledel, lacone Giorgio Marchesi ambientata sull'Isola d'Elba. Lasarà visibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma, a partire da, sarà presente l'intero cofanettoprima stagione. Ledel: dove eravamo rimasti Nellaprecedente il pubblico ha scoperto l'identità del terzo violentatore, ovvero Andrea, amico di Tamara e papà di Riccardo. Proprio Andrea ha deciso di collaborare con la giustizia, raccontando tutto quello che sapeva sul delitto Zan.